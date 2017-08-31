 تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات”

تفويج حجاج فلسطين ضيوف خادم الحرمين إلى مشعر “عرفات”
المناطق - الرياض

وسط أجواءٍ إيمانية غادر 1000 حاج وحاجة من أسر شهداء فلسطين المشمولين ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مقر استضافتهم في ضاحية “بطحاء قريش” إلى مشعر عرفات .
وانطلقت 24 حافلة خصصت لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى مشعر عرفات، وفق خطة وتنظيمٍ مروري أسهم في وصولهم إلى المقر المعد لهم.
وكان في استقبالهم لدى وصولهم رئيس لجنة حجاج فلسطين محمد بن سعد الدوسري وعدد من العاملين في اللجان المكلفة من قبل الأمانة العامة للبرنامج، لتوفير الخدمات المثلى لهم، بدءاً من تقديم واجب الضيافة لهم، ومن ثم توزيعهم على مخيماتهم، والحرص على تأمين ما يلزم لضمان تأديتهم مناسك حجهم بيسر وطمأنينة .

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