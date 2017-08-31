وزارة الحج تخصص رقماً مجانياً لاستقبال اتصالات واستفسارات الحجاج

خصصت وزارة الحج والعمرة الرقم المجاني ( 8004304444 ) لتواصل الحجاج ، واستقبال الاتصالات والاستفسارات والملاحظات من الحجاج والمعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها.

وأوضحت الوزارة أن تخصيص المركز الذي يعمل على مدار الساعة ، يهدف إلى استقبال الاتصالات وبشكل مجاني من حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها ، لتلقي استفساراتهم وشكواهم وملاحظاتهم كخطوة تطويرية ، تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق وقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأجهزة والقطاعات التي تشرف عليها.

وبينت الوزارة أن ما ستتلقاه من مقترحات وشكاوي ستكون محل اهتمام منسوبي بالوزارة ، لحل وإرشاد الحجاج والمعتمرين والزوار للأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها.