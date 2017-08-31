أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي من الدخول إلى جنوبي وغربي المدينة في حين تكثف الفرق الهندسية من عمليات نزع وتفجير حقول الالغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في المباني والأحياء السكنية.
ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم عن المصدر قوله إن التوغل الجديد في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ميدي جاء بعد أن سيطر الجيش على عدد من الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن استكمال تطهير بقية الأحياء في المدينة باتت مسألة وقت.
الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في مدينة ميدي الساحلية
أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.
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