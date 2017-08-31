 الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في مدينة ميدي الساحلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في مدينة ميدي الساحلية

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في مدينة ميدي الساحلية
المناطق - وكالات

أحرزت قوات الجيش اليمني تقدمًا جديدًا في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن.‏
وأفاد مصدر عسكري يمني أن قوات الجيش تمكنت وبإسناد من قوات التحالف العربي من ‏الدخول إلى جنوبي وغربي المدينة في حين تكثف الفرق الهندسية من عمليات نزع وتفجير ‏حقول الالغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا في المباني والأحياء السكنية.‏
ونقل موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية اليوم عن المصدر قوله إن ‏التوغل الجديد في الأحياء الجنوبية والغربية لمدينة ميدي جاء بعد أن سيطر الجيش على عدد ‏من الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكدًا أن استكمال تطهير بقية الأحياء في المدينة باتت مسألة وقت.‏

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