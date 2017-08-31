بالأسماء .. تدوير شامل لرؤساء بلديات منطقة حائل

بناء على ما رفعه امين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابوراس، أصدر وزير الشئون البلدية القروية قرار يقضي بتدوير رؤساء البلديات بمنطقة حائل.

أعرب أمين المنطقة المهندس ابو راس عن شكره لوزير الشؤن البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بمناسبة موافقته بالتدوير الشامل لرؤساء بلديات المنطقة .

وأشار إلى ان هذا التدوير يأتي لتجديد الطاقات والاستفادة من الخبرات والتجارب في العمل البلدي ومكافأة للمتميزين العاملين في هذا المجال وينسجم مع توجهات الوزارة في رفع كفاءة القيادات في العمل البلدي.

وذكر المهندس ابو راس أن رؤساء البلديات مقبلون على مرحلة جديدة من العطاء والتفاعل مع متطلبات مدن المنطقة خاصة وان القطاع البلدي يحظى بدعم كريم ومتابعة وتوجيه من أمير منطقة حائل الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تقديم خدمات كبيره واساسيه للمواطنين والوطن.

وجاءت تكليفات التدوير وفقا لما يلي:

1- ينهى تكليف المهندس ثامر بن غبين الشمري من القيام بعمل بلدية مدينة الخطة ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية محافظة بقعاء.

2- ينهى تكليف الموظف مشعل بن مناور الحربي من القيام بعمل بلدية مدينة فيد ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الخطة .

3- ينهى تكليف الموظف حمود بن هديني الشمري من القيام بعمل بلدية مدينة الاجفر ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة فيد.

4- ينهى تكليف المهندس فرحان بن سعود النومسي من القيام بعمل بلدية مدينة أنبوان ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الاجفر.

5- ينهى تكليف الموظف طلال بن فهد الشمري من القيام بعمل بلدية مدينة الروضة ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة أنبوان.

6- ينهى تكليف المهندس أحمد بن معيوف الرشيدي من القيام بعمل بلدية مدينة جبه ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الروضة.

7- ينهى تكليف الموظف لطيف بن حبيب العنزي من القيام بعمل بلدية مدينة الحائط ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة جبه.

8- ينهى تكليف المهندس مساعد بن أحمد الحربي من القيام بعمل بلدية مدينة الحليفة السفلى ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الحائط.

9- ينهى تكليف المهندس غدير بن صخيل الشمري من القيام بعمل بلدية محافظة الشنان ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة السليمي.

10- ينهى تكليف الموظف صالح بن إبراهيم الدواس من القيام بعمل بلدية مدينة الكهفة ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية محافظة الشنان.

11- ينهى تكليف المهندس عبدالله بن عواد الشمري من القيام بعمل بلدية مدينة السليمي ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الكهفة.

12- ينهى تكليف المهندس عيسى بن فلاح النومسي من القيام بعمل بلدية مدينة الغزالة ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة موقق.

13- ينهى تكليف الموظف علي بن عيسى التميمي من القيام بعمل بلدية مدينة موقق ويكلف بالعمل رئيساً لبلدية مدينة الغزالة.

14- يكلف سعادة امين منطقة حائل بتكليف رئيس لبلدية الحليفة السفلى.