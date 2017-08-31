جولة “المناطق” تكشف ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق وادي الدواسر واعتدالها بالسليل

شهدت أسواق المواشي في محافظة وادي الدواسر ارتفاعاً في أسعار الأضاحي من الأغنام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوحت أسعار الضأن النجدي ما بين 1700 ريال الى 2500 ريال ، حيث لم تصل الى هذا الرقم في العام الماضي وكانت في حدود 1800 ريال بحسب ماذكره متعاملون ببيع وشراء الاغنام في اسواق الاغنام بوادي الدواسر.

وفي جولة لـ (للمناطق ) في سوق النويعمة شرق وادي الدواسر، كشف متعاملون ببيع وشراء الاغنام عن حركة بيع جيدة، وقال احد الشريطيه أن أسعار الأغنام من نوع النعيم البلدي تتراوح مابين 900 إلى 1200 ريال، مرجعا سبب ارتفاع اسعار الاغنام لكثرة المشترين وغلاء الأعلاف وارتفاع حجم الطلب عليها أكثر من الاغنام المستورده التي لا تشاهد في السوق، حيث إن أغلب المعروض من الأغنام المحلية، مبيناً أن حجم الأضحية وسنها ونوعها يحدد سعرها المناسب في السوق.

من جانبه، ذكر أبومحمد الدوسري، أن سوق المواشي شهد عمليات بيع وشراء كبيرة في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن عدد من المواطنين يأتون من القرى والهجر المجاورة لبيع اغنامهم ما ساعد في نشاط السوق وزاد من حركته.

وشهد سوق المواشي بالسليل اعتدالا بالاسعار، حيث شهدت الأسعار استقرارا للاغنام النجديه التي تعتبر أكثر طلبا وعرضا بسوق الأغنام بالسليل حيث تراوحت أسعارها من١٢٠٠ إلى ١٦٥٠ريالا.

وتشهد أسواق المواشي بوادي الدواسر والسليل سيطرة للعمالة الوافدة والسائبة التي أصبحت تشكل مضايقة للمشترين والبائعين من مربي الأغنام.