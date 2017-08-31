 وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين

وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين
المناطق - وكالات

طالبت وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.‏
وأعربت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عن أملها في قيام المنظمات الدولية الاهتمام ‏بقضايا الصحفيين اليمنيين وكل المختطفين الذين يقبعون في سجون الانقلاب بطريقة تعسفية ‏وغير قانونية.‏
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزارة قولها إن الصحفيين المختطفين ‏يعيشون في وضع مأسوي للغاية، إذ حرموا حق الدفاع عن أنفسهم، كما ‏أن بعضهم يعاني أمراضًا مزمنة زاد الاحتجاز التعسفي من حدتها علاوة على التعذيب الذي ‏يتلقونه دون أي تهم تذكر.‏

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