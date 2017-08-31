طالبت وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
وأعربت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عن أملها في قيام المنظمات الدولية الاهتمام بقضايا الصحفيين اليمنيين وكل المختطفين الذين يقبعون في سجون الانقلاب بطريقة تعسفية وغير قانونية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزارة قولها إن الصحفيين المختطفين يعيشون في وضع مأسوي للغاية، إذ حرموا حق الدفاع عن أنفسهم، كما أن بعضهم يعاني أمراضًا مزمنة زاد الاحتجاز التعسفي من حدتها علاوة على التعذيب الذي يتلقونه دون أي تهم تذكر.
وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين من الانقلابيين
طالبت وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفيين المختطفين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
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