وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين

طالبت وزارة الإعلام اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.‏

وأعربت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عن أملها في قيام المنظمات الدولية الاهتمام ‏بقضايا الصحفيين اليمنيين وكل المختطفين الذين يقبعون في سجون الانقلاب بطريقة تعسفية ‏وغير قانونية.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزارة قولها إن الصحفيين المختطفين ‏يعيشون في وضع مأسوي للغاية، إذ حرموا حق الدفاع عن أنفسهم، كما ‏أن بعضهم يعاني أمراضًا مزمنة زاد الاحتجاز التعسفي من حدتها علاوة على التعذيب الذي ‏يتلقونه دون أي تهم تذكر.‏