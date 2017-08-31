أكثر من 49 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في مكة والمشاعر المقدسة

سجلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 49 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا عبر مزودي الخدمة وذلك ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى اليوم الثامن من الشهر نفسه في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الهيئة في احصائيتها اليوم أن السعة القصوى لشبكات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في منى تبلغ 9 ملايين و 400 ألف مشترك ، وأن معدل مؤشر نجاح المكالمات في مشعر منى بلغ 99 % عبر أكثر من 13 ألف محطة هاتف متنقل للجيل الثاني والثالث والرابع .

وأفادت أن حجم استهلاك البيانات حتى اليوم الثامن ” التروية ” أكثر من 11 ألف تيرا بايت بزيادة تقدر بـ 73 % عن العام الماضي .

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استخداما في مكة المكرمة هي ” اليوتيوب ” و ” السناب شات ” ، بينما كانت أكثر الشرائح الأجنبية استخداما هي من أندونيسيا ومصر ونيجيريا .