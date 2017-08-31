التحقيق في واقعة سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على “الخطوط السعودية”

تفاعلت الخطوط الجوية السعودية مع واقعة تعرض مسافرة من جدة إلى الرياض لسرقة قطع من علبة شوكولاتة كانت مغلفة وموضوعة في حقيبتها.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب، أنهم بدأوا بالتحقيق في الواقعة، رغم أن المتضررة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التحقيق في الواقعة يستلزم جمع المعلومات من عدة جهات في مطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز، وبالتالي يحتاج إلى وقت للوصول إلى النتائج.

وكانت إحدى المسافرات على متن رحلة للخطوط السعودية من جدة إلى الرياض قد وثقت مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها في سناب شات وتم تداوله عبر اليو تيوب تزعم فيه تعرض حقيبتها للعبث، وأخذ قطع شوكولاته من علبة مغلفة كانت بداخلها.