 التحقيق في واقعة سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على “الخطوط السعودية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عودة الطفلة “سلطانة” المختطفة في الرياض..ووالدتها تكشف التفاصيل التحقيق في واقعة سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على “الخطوط السعودية” حجاج بيت الله الحرام يتوافدون لصعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم تعليم الرياض يعلن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات وزارة الإعلام اليمنية تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإطلاق سراح الصحفيين ‏المختطفين من الانقلابيين مجلس الأمن يعقد جلسة حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا أكثر من 49 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في مكة والمشاعر المقدسة وزير الخارجية الروسي يدعو أمريكا لضبط النفس في الأزمة مع كوريا الشمالية جولة “المناطق” تكشف ارتفاع أسعار الأضاحي في أسواق وادي الدواسر واعتدالها بالسليل بالأسماء .. تدوير شامل لرؤساء بلديات منطقة حائل الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في مدينة ميدي الساحلية وزارة الحج تخصص رقماً مجانياً لاستقبال اتصالات واستفسارات الحجاج

التحقيق في واقعة سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على “الخطوط السعودية”

التحقيق في واقعة سرقة شوكولاتة من حقيبة مسافرة على “الخطوط السعودية”
المناطق_الرياض

تفاعلت الخطوط الجوية السعودية مع واقعة تعرض مسافرة من جدة إلى الرياض لسرقة قطع من علبة شوكولاتة كانت مغلفة وموضوعة في حقيبتها.

وقال المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب، أنهم بدأوا بالتحقيق في الواقعة، رغم أن المتضررة لم تتقدم بشكوى رسمية، ولجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن التحقيق في الواقعة يستلزم جمع المعلومات من عدة جهات في مطاري الملك خالد والملك عبدالعزيز، وبالتالي يحتاج إلى وقت للوصول إلى النتائج.

وكانت إحدى المسافرات على متن رحلة للخطوط السعودية من جدة إلى الرياض قد وثقت مقطع فيديو نشرته من خلال حسابها في سناب شات وتم تداوله عبر اليو تيوب تزعم فيه تعرض حقيبتها للعبث، وأخذ قطع شوكولاته من علبة مغلفة كانت بداخلها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>