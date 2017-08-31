 عودة الطفلة “سلطانة” المختطفة في الرياض..ووالدتها تكشف التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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عودة الطفلة “سلطانة” المختطفة في الرياض..ووالدتها تكشف التفاصيل

عودة الطفلة “سلطانة” المختطفة في الرياض..ووالدتها تكشف التفاصيل
المناطق_الرياض

:نجحت شرطة الرياض في إعادة الطفلة “سلطانة” لوالدتها ، بعد أن قام والدها باختطافها من شقة والدتها أثناء وجودها في العمل.

وروت والدة الطفلة الدكتورة منى سمير تفاصيل عودة ابنتها إليها عقب اعتراف والدها وشقيقاته بعد إنكارهم سابقاً، مشيرة إلى أنها انفصلت عن طليقها منذ ثلاثة أعوام، ولديها منه ثلاث بنات وابن (مصاب بطيف من التوحد وفرط حركة).

وأضافت: وبعد الانفصال حصلت على حكم قضائي بحضانة «سلطانة»، وتضمن الحكم بأنه يحق له الزيارة في الإجازات الصيفية والأسبوع الأخير من كل شهر، مبينة أن الخميس الماضي كانت سلطانة لديه.

وقالت الدكتورة منى (مقيمة من الجنسية المصرية): يوم الإثنين الماضي وأثناء فترة وجودي في عملي، قدم طليقها وشقيقاته للمنزل وأخذوا سلطانة دون شقيقها الذي يعاني من طيف التوحد وفرط حركة وهو يعالج حالياً.

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