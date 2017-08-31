 الطيران العراقي يقتل 94 من داعش في قضاء القائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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الطيران العراقي يقتل 94 من داعش في قضاء القائم

الطيران العراقي يقتل 94 من داعش في قضاء القائم
المناطق_وكالات

أفاد بيان عسكري عراقي، أمس الأربعاء، بأن الطيران الحربي العراقي شن غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش بأقصى غربي العراق أوقعت 94 قتيلا.وذكر بيان لخلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة “أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت عملية، استنادا لمعلومات خلية الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضد أهداف وتجمعات لداعش في قضاء القائم، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة باستهداف ستة مواقع مهمة وتدمير مقرات داعش (في القائم) بشكل كامل وتفجير عجلتين مفخختين قادمتين من منطقة البوكمال السورية استقرت في هذه المواقع “.
وأوضح البيان “كما أسفرت العملية عن قتل 94 من داعش. من أهم القتلى ظافر إبراهيم الراوي، الملقب بأبو أيمن وهو أحد الأمنيين، والإرهابي ملّة هاشم فرحاتـ أحد القيادات السابقة في تلعفر، ومقرب من المجرم البغدادي”، في اشارة الى زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.

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