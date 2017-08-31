 الجوازات: تصاريح إلكترونية تمّكن المقيمين من دخول مكة في حج العام القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجوازات: تصاريح إلكترونية تمّكن المقيمين من دخول مكة في حج العام القادم

الجوازات: تصاريح إلكترونية تمّكن المقيمين من دخول مكة في حج العام القادم
المناطق_مكة

وعدّ مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، بإصدار تصاريح إلكترونية العام القادم للمقيمين في مكة المكرمة، لتسهيل دخولهم وخروجهم من العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج.

وأكد اليحيى أن بإمكان سكان مكة المكرمة طلب تصريح الدخول للسائقين الخاصين بهم ومن في حكمهم من إدارة الجوازات، لافتاً إلى اعتماد التصريح الإلكتروني حلاً لمشكلة دخولهم ابتداءً من العام القادم.

جاء حديث مدير عام الجوازات تجاوباً مع ملاحظات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات التي تتخذ بمنع السائقين الوافدين العاملين في مكة المكرمة من دخولها، حال خروجهم منها ورغبتهم في العودة إليها.

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