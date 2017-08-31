الذهب قرب أعلى مستوى في 9 أشهر وسط صعود الدولار

تماسك الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياته في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط ارتفاع الدولار وتجدد التوترات بين واشنطن وكوريا الشمالية، ليظل المعدن النفيس فوق 1300 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.6 بالمئة بعد صدور بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي، ليتعافى من أدنى مستوياته في عامين ونصف العام الذي بلغه أمس الثلاثاء بعدما أطلقت بيونجيانج صاروخا فوق اليابان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن “الحوار ليس هو الحل” للأزمة مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي النووي. لكن وزير الدفاع الأمريكي سرعان ما أكد أن الولايات المتحدة لم تستبعد الحلول الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية على المستثمرين غير الأمريكيين. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1307.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 1808 بتوقيت جرينتش. وقفز الذهب أمس إلى 1325.94 دولار وهو أعلى مستوى منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ويتجه المعدن لإنهاء أغسطس آب على ارتفاع يقارب ثلاثة بالمئة، ليسجل ثاني مكاسبه الشهرية على التوالي. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1314.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة 17.37 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 985.95 دولار للأوقية.