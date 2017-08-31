الفريق المعني بتركيب كسوة الكعبة يفك المذهبات للعمل على الثوب الجديد

شرع الفريق المعني بوضع ثوب الكعبة المشرفة الجديدة اليوم, بفك أركان الكسوة من المذهبات, حسب الخطة التشغيلية والفنية لتبديل الثوب القديم بالثوب الجديد، التي تتبعها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين .

وأوضح مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة,أن هذا الإجراء متبع سنوياً, ويتخذ كبداية لمهمة تبديل الكسوة القديمة للكعبة المشرفة بحلتها الجديدة فجر غد التاسع من شهر ذي الحجة يوم الوقوف بعرفات إن شاء الله تعالى, مشيراً إلى أن المذهبات يجري فكها بطرق فنية متبعة تعمل على سلامة القطع, مفيداً أن المذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المشرفة المصنوع من الذهب الخالص بالجهة الشرقية، وعدد أربعة صمديات تتضمن سورة الإخلاص والموجودة في الأركان الأربعة بالكعبة المشرفة, وعدد أربع قناديل ” الله أكبر” والمثبتة عند خطة النية .

وكشف أن هذه المهمة تنفذ باستخدام آليات حديثة تتمثل في رافعة (أتوماتكية) تمكن العاملين من الوصول لسطح الكعبة المشرفة و “سقالات” من نوع متحرك وثابت لتسهيل التنقل ومباشرة المهام المطلوبة بتعاون الجهات المعنية والفنية بالرئاسة .