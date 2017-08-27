 المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان
المناطق_الرياض

استأنف لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباتهم بحصة مسائية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وعمد المدير الفني للأخضر بيرت فان مارفيك خلال مران اليوم إلى تقسيم اللاعبين على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفةٍ أساسية في مباراة الأمس أمام الإمارات الذين اكتفوا بتمارين استرجاعية برفقة المعد البدني للمنتخب.

فيما أدت المجموعة الثانية تمارين اعتيادية تنوعت ما بين لياقية وتكتيكية، ركزت على التمرير المتنوع وبناء الهجمة السريعة.

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