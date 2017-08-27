 رجال الأمن في المشاعر ابتسامات وأياد حانية على الحجيج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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رجال الأمن في المشاعر ابتسامات وأياد حانية على الحجيج

رجال الأمن في المشاعر ابتسامات وأياد حانية على الحجيج
المناطق_مكة

سطّر رجال الأمن المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام أروع الأمثلة في التسابق لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم يد العون لهم، وتوفير كل ما يُمكّنهم من أداء نسكهم على الوجه الأمثل.
ورجال الأمن كغيرهم من أبناء هذا البلد الخيّر، يفرحون ويشرفون ويتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن، ويقدمون صورًا إيمانية إنسانية يحثهم عليها المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: حيث يقول: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد”.
الجزيرة أونلاين جالت في مشعر منى ورصدت جانبا من تلك الصور الإنسانية، فهذا رجل أمن يمسك بيد حاج ويساعده على أداء نسكه، وآخر يُرشد تائها، وذاك يقبل رأس طفلا أعياه التعب وغيرها من المشاهد الرائعة التي سطرها رجال الأمن.

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