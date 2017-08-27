بلدية الشبحة تكثف اعمالها خلال عيد الاضحى وتراقب اماكن الذبح

قامت بلدية الشبحة بعدد من أعمال الزينة واللمسات الجمالية على المداخل الرئيسية والشوارع واعمدة الانارة استعداداً لاستقبال عيد الاضحى المبارك . كما اضافت اعمال متنوعه وفريدة من انارة ذات اشكال فنية وتهيئة المنتزهات والحدائق والمطلات الجبلية للزوار ، كل ذلك لتظهر “عروس الجبل” كما اطلق عليها في اجمل صورة امام الزائر والسائح التي تستقبله بكل حفاوة وترحاب وبكرم اهلها ومجتمعها المضياف.

من جهته اوضح رئيس بلدية الشبحة سعيد السعيد ان البلدية بدأت بوضع خطة وتكثيف فرق العمل خلال اجازة العيد وذلك من خلال عدد من العاملين خلال العطله لتقديم الخدمات للمواطنين ومراقبة نقاط الذبح .

كما تم ضبط المخالفات خلال الحملات المفاجئة قبل يوم العيد.