 «الصحة» تحذر من أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“المناطق” ترصد حجاج بيت الله الحرام في مظاهر خاشعة بعرفة “الصحة” تدعو الحجاج الذين يشكون من التهابات العيون بعدم التعرض للشمس صحفية فرنسية: جهود ضخمة تقوم بها المملكة في الحج خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أوزبكستان بذكرى استقلال بلاده «الصحة» تحذر من أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة بلدية الشبحة تكثف اعمالها خلال عيد الاضحى وتراقب اماكن الذبح رجال الأمن في المشاعر ابتسامات وأياد حانية على الحجيج المنتخب السعودي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة اليابان مصرع وإصابة 27 في حادثي مرور في الطائف الذهب قرب أعلى مستوى في 9 أشهر وسط صعود الدولار خبراء: عواصف المستقبل ستكون أضخم وأقوى الفريق المعني بتركيب كسوة الكعبة يفك المذهبات للعمل على الثوب الجديد

«الصحة» تحذر من أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة

«الصحة» تحذر من أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة
المناطق_مكة

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة , وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية بما فيها التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”ج” وغيرها .

ودعت ضيوف الرحمن, إلى أخذ الحيطة والحذر عند حلاقة رأسه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، ويفضل حمله لأدواته الخاصة التي تستخدم أثناء الحلاقة لضمان حلاقة آمنه ونظيفة، وفي حال تعذر وجود أدوات خاصة به فعليه التأكد قبل بدء الحلاقة أنه تم تغير موس الحلاقة بموس جديد وتعقيمه جيدا أمامه، وعلى الحاج الانتباه أن لا يطأ الأمواس الملقاة على الأرض في أماكن الحلاقة .

كما دعت الصحة, لاستخدم الأمواس “ذات المقبض” التي تستعمل لمرة واحدة، وتجنب المشاركة في استخدام أمواس الحلاقة التي يتم تغيير شفرة الحلاقة بعد كل شخص، وكذا فُرش إزالة بقايا الشعر وقطع الإسفنج.
وشددت الوزارة على ضرورة مطالبة الحجيج للحلاق بغسل يديه جيداً بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>