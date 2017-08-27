 الأرصاد : سماء غائمة جزئيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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الأرصاد : سماء غائمة جزئيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأرصاد : سماء غائمة جزئيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
واس - عرفات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون السماء غائمة جزيئاً على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .
وأفادت الهيئة في تقريرها عن حال الطقس خلال الساعات القادمة , أن درجة الحرارة الحالية في مكة المكرمة 43 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة ، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 ، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية, بسرعة 10 – 30 كيلو مترا في الساعة ، ووصلت درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة 39 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 30 كيلو متراً في الساعة .

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