قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور يؤكد نجاح عملية التصعيد وبدء تنفيذ خطة النفرة إلى مزدلفة

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء خالد بن أحمد الضبيب نجاح عملية التصعيد لمشعر عرفة الذي بدأ من الساعة 8 من صباح يوم أمس وتستمر حتى اكتمال دخول الحجاج إلى عرفات الساعة الـ 12 من ظهر اليوم, مشيراً إلى أن طريق الطائف السريع سيتم من خلالها التصعيد بشكل كبير إلى جانب وجود خطوط طولية ( 26 – 38 – 44 – 56 ) لنقل الحركة المرورية من مزدلفة إلى عرفات ، علاوة على وجود خطوط عرضية مهمتها التبديل بين الخطوط الطولية لتمكين الحجاج من الوصول إلى مواقع مخيماتهم في عرفات .

وأبان أن خطة النفرة من عرفات إلى مزدلفة ستتم من خلال فتح جميع الطرق من الشرق إلى الغرب للوصول إلى مزدلفة من خلال طرق ( 26 – 38 – 44 – 50 – 56 – 62 ) ، إضافة إلى طريق الطائف السريع فيما تعمل الشوارع داخل مشعر عرفات على نفس ما عملت عليه في مرحلة التصعيد عبر الشوارع “52 ـ 310 ـ 54” والشارع رقم 510 يعمل باتجاه الغرب.

وأشار إلى أن الطرق العرضية ستظل كما هي في مرحلة التصعيد ما عدا 79, فيما تعمل الخطوط الدائرية المتمثلة في (91 الغربي ــ و91 الجنوبي ـ و91 الشمالي يعمل باتجاهين ) ويعمل (91 الشمالي بالتجاهين ) و(83 يعمل باتجاهين) في حين يعمل طريق الوادي الأخضر باتجاهين وصلة جامعة أم القرى وطريق حجز السيارات الصغيرة وامتداد شارع (54) مروراً بالاتصالات السلكية تعمل باتجاهين.

ودعا قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور ضيوف بيت الله الحرام للتقيد بتعليمات المرور والخطط المرورية المعدة لذلك راجياً السلامة والتوفيق للجميع.