 جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قوات الأمن الخاصة السعودية تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يتوقع تجاوز المبيعات المليون رأس من الاغنام خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي عن المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة حجاج بيت الله يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور يؤكد نجاح عملية التصعيد وبدء تنفيذ خطة النفرة إلى مزدلفة الأرصاد : سماء غائمة جزئيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر “المناطق” ترصد حجاج بيت الله الحرام في مظاهر خاشعة بعرفة “الصحة” تدعو الحجاج الذين يشكون من التهابات العيون بعدم التعرض للشمس

جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر

جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر
المناطق ـ الرياض

يواصل مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة وادي الدواسر القيام بالجولات الرقابية على جميع المنشآت السياحية في المحافظة  حيث تقوم الفرق الرقابية بجولات مستمرة على مختلف منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك  بهدف تحسين وجودة الخدمات التي تشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة  ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات .
ودعا مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة وادي الدواسر عايد بن ناصر آل حماد جميع المواطنين والمقيمين  إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على هاتف الاتصال السياحي الموحد 19988او بتقديم شكوى رسمية إلى مكتب السياحة والتراث الوطني بالمحافظة بقصر الملك عبد العزيز التاريخي  عند ملاحظة أي زيادة في اسعار الخدمة عن الحد المسموح به لأسعار  الفنادق والوحدات السكنية المفروشة او عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار وستلزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المنشاة بإعادة المبالغ الغير مستحقة في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن  وستحرر مخالفة بحق المنشأة حسب ما نص عليه النظام .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>