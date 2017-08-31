جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر

يواصل مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة وادي الدواسر القيام بالجولات الرقابية على جميع المنشآت السياحية في المحافظة حيث تقوم الفرق الرقابية بجولات مستمرة على مختلف منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بهدف تحسين وجودة الخدمات التي تشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات .

ودعا مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة وادي الدواسر عايد بن ناصر آل حماد جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على هاتف الاتصال السياحي الموحد 19988او بتقديم شكوى رسمية إلى مكتب السياحة والتراث الوطني بالمحافظة بقصر الملك عبد العزيز التاريخي عند ملاحظة أي زيادة في اسعار الخدمة عن الحد المسموح به لأسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة او عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار وستلزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المنشاة بإعادة المبالغ الغير مستحقة في حال ثبت عدم التزامه بالسعر المعلن وستحرر مخالفة بحق المنشأة حسب ما نص عليه النظام .