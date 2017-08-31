نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج

أثنى النائب الأول لمفتي في الإدارة الدينية بمنطقة حوض الفلجا بروسيا الاتحادية راسيم مختار أحميدوف على الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتسهيل شعيرة الحج على ضيوف الرحمن والتي جاءت على أعلى المستويات الملموسة في كل خطوة يؤديها الحاج في المناسك من حسن التنظيم والرعاية الشاملة والاهتمام البالغ والأداء الجيد والإسعافات اللازمة.

ويأتي أحميدوف ضيفًا على الندوة العالمية للشباب الإسلامي ضمن برنامجها السنوي الذي يستضيف 100 حاجًا من سبع دول بآسيا الوسطى وهي: لتوانيا – وأذربيجان- وكازخستان- وروسيا – وجورجيا- قيرغيزستان وبيلاروسيا، من الدعاة ومسؤولي الجمعيات الشبابية والخيرية وأساتذة الجامعات والباحثين وغيرهم المسؤولين الدينيين.