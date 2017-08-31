 نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قوات الأمن الخاصة السعودية تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يتوقع تجاوز المبيعات المليون رأس من الاغنام خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي عن المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بكسوة جديدة حجاج بيت الله يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور يؤكد نجاح عملية التصعيد وبدء تنفيذ خطة النفرة إلى مزدلفة الأرصاد : سماء غائمة جزئيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جموع حجاج بيت الله الحرام تستقر على صعيد عرفات الطاهر “المناطق” ترصد حجاج بيت الله الحرام في مظاهر خاشعة بعرفة “الصحة” تدعو الحجاج الذين يشكون من التهابات العيون بعدم التعرض للشمس

نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج

نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج
المناطق ـ الرياض

أثنى النائب الأول لمفتي في الإدارة الدينية بمنطقة حوض الفلجا بروسيا الاتحادية راسيم مختار أحميدوف على الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتسهيل شعيرة الحج على ضيوف الرحمن والتي جاءت على أعلى المستويات الملموسة في كل خطوة يؤديها الحاج في المناسك من حسن التنظيم والرعاية الشاملة والاهتمام البالغ والأداء الجيد والإسعافات اللازمة.
ويأتي أحميدوف ضيفًا على الندوة العالمية للشباب الإسلامي ضمن برنامجها السنوي الذي يستضيف 100 حاجًا من سبع  دول بآسيا الوسطى وهي:  لتوانيا – وأذربيجان-   وكازخستان-  وروسيا – وجورجيا- قيرغيزستان وبيلاروسيا، من الدعاة ومسؤولي الجمعيات الشبابية والخيرية وأساتذة الجامعات والباحثين وغيرهم المسؤولين الدينيين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>