المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يتوقع تجاوز المبيعات المليون رأس من الاغنام

توقع المشرف العام على مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي المهندس موسى بن علي العكاسي، أن تتجاوز مبيعات المشروع أكثر من مليون ومائة ألف رأس من الأغنام.

وأرجع العكاسي نسبة الزيادة إلى عدة عوامل منها، عودة نسبة الـ 20% لحجاج الخارج، بعد استكمال التوسعات في المسجد الحرام ومنطقة المشاعر المقدسة، عملية بيع وشراء سندات الهدي والأضاحي إلكترونياً بدءاً من موسم الحج الحالي, إضافة إلى زيادة سندات التعاقد مع بعثات الدول العربية والإسلامية, مؤكداً الجاهزية التشغيلية للمجازر الثمانية التابعة للمشروع.

يذكر أن الأماكن المخصصة لبيع سندات المشروع تقع حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة، ومنافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، كما يمكن شراء السندات عن طريق المسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة أو مكاتب البريد السعودي المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة، أو عن طريق مصرف الراجحي بجميع فروعه، أو عن طريق جمعية الحاج والمعتمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة او عن طريق الشركة الأمنة، أو عبر الموقع الإلكتروني www.adahi.org.