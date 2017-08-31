بر الشرقية تنسق لحج 470 حاجا بالشرقية

نسقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية حج 470 حاجا بالمنطقة وذلك بالتعاون مع حملة الراجحي الخيرية والتنسيق مع عدة جمعيات خيرية بالمنطقة أبرزها جمعية ود وجمعية جود النسائية وفرع جمعية البر بالدمام دار الخير وفرعها بالخبر مبرة الإحسان وكذلك فرع الجمعية برأس تنورة وأم الساهك وعنك وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن عدد الجمعيات التي خدمها برنامج الحج وصل 8 جمعيات خيرية بالشرقية موضحا أن بر الشرقية استقبلت طلبات الأسر للحج بالمنطقة الشرقية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأخرى ومن ثم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات بفرع الجمعية بالخبر “مبرة الإحسان” وأوضح العفيصان أن الجمعية استهدفت في فرز الطلبات تحقق الشروط التالية في المتقدم لبرنامج الحج وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يكون قد سبق له ولمحارمه الحج وأن يكون مقتدرا صحيا وعقليا وألا يتجاوز عمره 60 عاما و لا يقل عن 25 عاما وإن كان محرما لا يقل عمره عن 18 سنة وأضاف العفيصان أن اللجنة قامت بفرز الطلبات ورفعها لحملة الراجحي الخيرية حيث تم قبول 298 حاجا منهم مطابقا للشروط المطلوبة فيما قال الشيخ عادل المحيسن مدير فرع جمعية البر بالخبر “مبرة الإحسان ” أن المبرة نظمت دورة تأهيلية لحجاج المنطقة الشرقية المقبولين في برنامج الحج بمقر المبرة لتدريبهم على أداء مناسك الحج وتوعيتهم بالشعيرة وصرح المحيسن أن هناك من أهل الخير من تكفل بتكاليف 18 حاجا بتكلفة تبلغ 9760 ريالا للحاج الواحد وهناك أيضا من تكفل بتوفير إحرامات الحجاج ومصروف الحجاج اليومي وأشار المحيسن أن مبرة الإحسان الخيرية وجمعية البر حريصة على التواصل مع المؤسسات الخيرية وأهل الخير بالمنطقة لتكون جسرا خيريا بين المتبرع والمستفيد