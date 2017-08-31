أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية في الحج

أشاد أمين عام المنظمة الكشفية العالمية احمد الهنداوي بجهود جمعية الكشافة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، بعد اطلاعه يوم أمس على البعض من جهودهم ، حيث قام والمشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد بجولة شملت زيارة الكشافين المساندين للعاملين في مستشفى منى ، كما شهد عملية إرشاد التائهين يوم التروية في مشعر منى وكيفية استقبال الحجاج في مراكز الارشاد ، وقام بزيارة إلى خيمة مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” ، كما شارك الكشافة في توزيع المظلات الشمسية على الحجاج.

كما أطلعه الفهد، وقائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي على أعمال لجان المسح والإرشاد والبرامج والتقنيات، وآلية إصدار الخرائط الإرشادية ، وآلية تفويج الحجاج بالتعاون مع مؤسسات الطوافة خلال زيارته لمعسكر منى الجبل .

وبارك الهنداوي تلك الجهود ، التي اعتبرها امتداد لما تقدمه حكومة المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين ، والعناية بالحرمين الشريفين .