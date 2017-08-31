الدفاع المدني يقدم خدماته لضيوف الرحمن بمشعر مزدلفة

تقدم قوات الدفاع المدني بمشعر مزدلفة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام الذين تبدأ طلائعهم في الوصل إلى مزدلفة مساء اليوم استعداداً للمبيت بالمشعر.

وأوضحت قيادة الدفاع المدني بمشعر مزدلفة أن قوات الدفاع المدني بدأت تطبيق الإجراءات الوقائية كافة للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن أثناء مبيتهم بمزدلفة ومنها التدخل السريع للتعامل مع مختلف المخاطر المرتبطة باجتماع الحجيج في المشعر من خلال الانتشار الكبير لفرق الإطفاء والسلامة والدراجات النارية ومجموعات الإشراف الوقائي التي تغطي أرجاء المشعر .

وبينت القيادة أن الخدمات التي تقدمها قوات الدفاع المدني بمزدلفة تشمل الإشراف الوقائي على مخيمات الحجاج ومقرات الجهات الحكومية الموجودة بالمشعر للتأكد من خلوها من مسببات الحوادث وإزالة أي مخالفات تم رصدها، ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول أثناء تواجد الحجيج وكذا مخاطر الزحام والتدافع في محيط مشعر مزدلفة.

وأفادت أن قوات الدفاع المدني بمزدلفة تقوم بدورها في الإشراف على مآخذ المياه المنتشرة في أرجاء المشعر والاستفادة من فرق الدراجات النارية الموزعة على مناطق بالمشعر وقدرتها على التحرك في المواقع المزدحمة في الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بوجود خطر يهدد سلامة الحجيج , بمتابعة اشتراطات السلامة وأعمال الرقابة على المناطق المكشوفة لمنع إقامة المخيمات العشوائية والمخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت قوات الدفاع المدني بمزدلفة وقوف فرق الإطفاء والفرق المساندة بالمشعر على أهبة الاستعداد للقيام بأعمال الإطفاء والإنقاذ والمكافحة في مختلف المناطق عند الحاجة ، وتخصيص عدة فرق لمحطات قطار المشاعر في مزدلفة, من خلال ما يتوافر لوحدات الإطفاء من تجهيزات تشمل سيارات الصهاريج ومعدات الإطفاء الفردية وانتشار وحدات الإطفاء المساندة المنتشرة على الطرق الترددية والمواقف التي لا يمكن تغطيتها عن طريق والوحدات المتمركزة داخل المشعر.

وأشارت إلى أن فرق الحماية بدأت في رصد المخاطر المحتملة أثناء تواجد الحجيج في مزدلفة وتحليلها وتصنيفها وترتيبها حسب درجة الخطورة، وإمكانية حدوثها ، وتنفيذ الخطط والآليات المعدة للتنفيذ في حال حدوث أي من هذه المخاطر لا قدر الله بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ.