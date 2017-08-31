 أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين
المناطق - بريدة

يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بمشيئة الله تعالى  ، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين لهذا العام بمصلى العيد الكبير شمال مدينة بريدة.
كما يستقبل سموه بعد صلاة عصر يوم العيد مباشرة في قصره بحي الصفراء بمدينة بريدة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة والأهالي ومديرو الإدارات الحكومية وجموع من المواطنين وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ، حيث يقدم الجميع التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك.

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