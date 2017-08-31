 بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين الدفاع المدني يقدم خدماته لضيوف الرحمن بمشعر مزدلفة أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية في الحج ١٣ الف جهاز تبريد لمخيمات أفريقيا غير العربية بعرفات 180 ألف حاج من أفريقيا غير العربية يستقرون بمشعر عرفات بر الشرقية تنسق لحج 470 حاجا بالشرقية قوات الأمن الخاصة السعودية تؤكد جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يتوقع تجاوز المبيعات المليون رأس من الاغنام خادم الحرمين الشريفين يتكفل بنفقات الهدي عن المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة نائب مفتي حوض الفلجا يُثني على جهود المملكة في الحج جولات رقابية على المنشآت السياحية بمحافظة وادي الدواسر

بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل

بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

انهى العاملون من كشافة الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أعمالهم في خدمة ضيوف الرحمن بميقات قرن المنازل(السيل الكبير) بمشاركة اكثر من 50 قائد وكشاف
تم فيهاتقديم العديد من الخدمات للحجاج القادمين عبر البر والمتجهين إلى المشاعر المقدسة وتتمثل في ارشاد الحجاج الى مواقع مرافق الميقات ومقرات لجان التوعية.
وتوزيع مطبوعات وزارة الشؤون الاسلامية وكذلك مساعدة الحجاج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع المياة والمرطبات المتوفرة على الحجاج وارشاد الحجاج التائهين الى مواقع مواقف الحافلات ، ومساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ المهام حسب طلب تلك الجهات ومنها ادارة الدفاع المدني والشؤون الصحية .
وقد بلغت عدد ساعات العمل خلال الايام الماضية اكثر من 1000 الف ساعة عمل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>