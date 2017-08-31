بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل

انهى العاملون من كشافة الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أعمالهم في خدمة ضيوف الرحمن بميقات قرن المنازل(السيل الكبير) بمشاركة اكثر من 50 قائد وكشاف

تم فيهاتقديم العديد من الخدمات للحجاج القادمين عبر البر والمتجهين إلى المشاعر المقدسة وتتمثل في ارشاد الحجاج الى مواقع مرافق الميقات ومقرات لجان التوعية.

وتوزيع مطبوعات وزارة الشؤون الاسلامية وكذلك مساعدة الحجاج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع المياة والمرطبات المتوفرة على الحجاج وارشاد الحجاج التائهين الى مواقع مواقف الحافلات ، ومساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ المهام حسب طلب تلك الجهات ومنها ادارة الدفاع المدني والشؤون الصحية .

وقد بلغت عدد ساعات العمل خلال الايام الماضية اكثر من 1000 الف ساعة عمل.