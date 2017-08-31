 قطر مستضيفة كأس العالم 2022 تفشل بالتأهل لمونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قطر مستضيفة كأس العالم 2022 تفشل بالتأهل لمونديال روسيا الشيخ الشثري في خطبة عرفة : الشريعة جاءت بما يحفظ الأمن والاستقرار في كل المجالات طيران الأمن ينفذ طلعات جوية على مدار الساعة في يوم عرفة الصحة تصعد 420 حاجا من المنومين بمستشفيات مكة إلى مشعر عرفات (صور) اليابان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بفوزها على استراليا “السعودية للكهرباء” تُوزع كتيبات “السلامة الكهربائية” بـ 4 لغات لتوعية ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة الجوازات : أكثر من خمسة ملايين ريال غرامات مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بعدد من المبادرات كشافة تعليم الطائف ينهون اعمالهم بميقات قرن المنازل أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين الدفاع المدني يقدم خدماته لضيوف الرحمن بمشعر مزدلفة أمين عام المنظمة الكشفية العالمية يشيد بجهود الكشافة السعودية في الحج ١٣ الف جهاز تبريد لمخيمات أفريقيا غير العربية بعرفات

قطر مستضيفة كأس العالم 2022 تفشل بالتأهل لمونديال روسيا

قطر مستضيفة كأس العالم 2022 تفشل بالتأهل لمونديال روسيا
المناطق - وكالات

فشلت قطر، مستضيفة كأس العالم لكرة القدم 2022، في التأهل لنهائيات 2018 في روسيا بعد خسارتها 3-1 أمام سوريا في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، الخميس في ماليزيا.

وسجل أهداف المنتخب السوري كل من عمر خربين في الدقيقتين السابعة والخامسة والخمسين، واللاعب محمود المواس في الدقيقة 90. فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب القطري من أقدام علي أسد الله قمبر في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

واحتاج القطريون، الذين لم يشاركوا في نهائيات كأس العالم من قبل، للفوز في كلتا المباراتين المتبقيتين لهم في التصفيات من أجل إحياء آمالهم في بلوغ نهائيات روسيا العام المقبل.

وتواجه قطر اتهامات بدفع رشاوى باهظة لنيل حق استضافة المونديال، وسط انتقادات لإسناد المنافسة الرياضية إليها، رغم ارتفاع درجة الحرارة بالبلاد وعدم تمتعها بتاريخ يعتد به في ممارسة كرة القدم.

وطالب مسؤولون رياضيون كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسحب حق قطر في استضافة مونديال 2022 في حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>