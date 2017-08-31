قطر مستضيفة كأس العالم 2022 تفشل بالتأهل لمونديال روسيا

فشلت قطر، مستضيفة كأس العالم لكرة القدم 2022، في التأهل لنهائيات 2018 في روسيا بعد خسارتها 3-1 أمام سوريا في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، الخميس في ماليزيا.

وسجل أهداف المنتخب السوري كل من عمر خربين في الدقيقتين السابعة والخامسة والخمسين، واللاعب محمود المواس في الدقيقة 90. فيما جاء الهدف الوحيد للمنتخب القطري من أقدام علي أسد الله قمبر في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

واحتاج القطريون، الذين لم يشاركوا في نهائيات كأس العالم من قبل، للفوز في كلتا المباراتين المتبقيتين لهم في التصفيات من أجل إحياء آمالهم في بلوغ نهائيات روسيا العام المقبل.

وتواجه قطر اتهامات بدفع رشاوى باهظة لنيل حق استضافة المونديال، وسط انتقادات لإسناد المنافسة الرياضية إليها، رغم ارتفاع درجة الحرارة بالبلاد وعدم تمتعها بتاريخ يعتد به في ممارسة كرة القدم.

وطالب مسؤولون رياضيون كبار في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسحب حق قطر في استضافة مونديال 2022 في حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية.