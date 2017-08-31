 قائد القوات البحرية الملكية السعودية يؤكد أن دول التحالف تحافظ على المعابر المائية من مليشيا الحوثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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قائد القوات البحرية الملكية السعودية يؤكد أن دول التحالف تحافظ على المعابر المائية من مليشيا الحوثي

قائد القوات البحرية الملكية السعودية يؤكد أن دول التحالف تحافظ على المعابر المائية من مليشيا الحوثي
المناطق - واس

رأس معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان الوفد المشارك من القوات البحرية الملكية السعودية في مؤتمر الأمن البحري الدولي IMSS 2017 ، التي تستضيفه القوات البحرية الاندونيسية في جمهورية أندونيسيا .
وأكد معاليه في كلمة القاها في المؤتمر ما يتعرض له الأمن البحري في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن من تهديد متصاعد من ميليشيا الحوثي المسلحة، مشيداً بالدور والجهود التي تقوم بها دول التحالف بقيادة المملكة للحفاظ على أمن هذه المعابر المائية المهمة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لمواجهة هذا التهديد .

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