 العبادي يعلن “النصر” بعد استعادة نينوى من داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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العبادي يعلن “النصر” بعد استعادة نينوى من داعش

العبادي يعلن “النصر” بعد استعادة نينوى من داعش
المناطق - وكالات

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، “النصر” بعد تحرير تلعفر واستعادة محافظة نينوى من تنظيم داعش المتطرف.
وقال حيدر العبادي، في بيان، إنه تم تحرير تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل، مضيفا “أعلن لكم أن تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن”.

وذكر “تم خلال الأيام الماضية القضاء على إرهابيي داعش وسحقهم في العياضية والمناطق الأخرى وعدم السماح لهم بالهرب، وهذا هو موقفنا الثابت والحازم من هؤلاء المجرمين الذين يشكل وجودهم في أي مكان تهديدا لكل شعوب المنطقة والعالم”.

وتابع العبادي “تحررت تلعفر العزيزة وارتفعت راية العراق مرة أخرى بسواعد المقاتلين العراقيين الأبطال من الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والرد السريع وأبناء تلعفر”.

ووجه رسالة للدواعش، قال فيها “نقول للدواعش المجرمين: أينما تكونوا فنحن قادمون للتحرير وليس أمامكم غير الموت أو الاستسلام”.

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