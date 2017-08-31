 شرطة تبوك تنفذ خطتها الأمنية والمرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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شرطة تبوك تنفذ خطتها الأمنية والمرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

شرطة تبوك تنفذ خطتها الأمنية والمرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
المناطق - تبوك
نفذت شرطة منطقة تبوك خطتها الأمنية والمرورية منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، بتواجد مكثف للدوريات الأمنية والمرورية والسرية، أمام الحدائق والمنتزهات العامة بتبوك والمحافظات والمركز التابعة والأسواق التجارية والمولات في الشوارع والطرق الرئيسية والأحياء، حفاظاً على الأمن وأيضا تطبيق وسائل السلامة المرورية.
وأكد مدير شرطة تبوك اللواء محمد بن صعب التميمي أن الخطة تحرص على تواجد الدوريات الأمنية والمرورية والسرية أمام الجوامع ومصليات العيد التي ستقام فيها صلاه عيد الأضحى المبارك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة، وتنظيم الحركة الأمنية والمرورية وتوجيه المصلين إلى المواقف المخصصة التي تم تهيئتها أمام الجوامع ومصليات العيد وعدم وقوف السيارات في الشوارع والطرق الرئيسية وأيضا في داخل الأحياء.
وأضاف أنه جرى التأكيد على مديري الإدارات الأمنية والمرورية التابعة للأمن العام بالمنطقة وشرطة المحافظات والمراكز الخارجية بمتابعة تنفيذ الخطة ومتابعة التواجد الميداني لإنجاحها، مشيراً إلى أن شرطة المنطقة ومنذ بداية تنفيذ الخطة الأمنية مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، لم يكن هناك أي تجاوزات تستحق الذكر، حيث كان الانتشار والتواجد من جميع منسوبي الأمن العام بالمنطقة في جميع المواقع.

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