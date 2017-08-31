 تنطلق أول أيام العيد تعرّف السياح والزوار على معالم مدينة الضباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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تنطلق أول أيام العيد تعرّف السياح والزوار على معالم مدينة الضباب

تنطلق أول أيام العيد تعرّف السياح والزوار على معالم مدينة الضباب
المناطق - الباحة
سيجد الزائر لمنطقة الباحة فرصة التجول ومشاهدة أبرز معالمها السياحية والتراثية والأثرية عبر فعالية الباص السياحي .
واوضح المدير التنفيذى لشركة رؤية المستقبل المتعهد بصيف الباحة لهذا العام 38 هـ على العنزي انه تم تأمين ثلاث باصات vip بسعة 45 راكب لكل باص وخصّص فيها أماكن لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة واستفادتهم من المشروع الفريد .
واشار العنزي ان الباصات ستكون انطلاقتها اول ايام عيد الاضحى المبارك بمدينة الباحة وتستمر حتى نهاية مهرجان الصيف وتشمل الجولات السياحية المعالم السياحية وغابة رغدان ومنتزه الامير مشاري وداخل مدينة الباحة وغيرها .
وذكر العنزي انه يجرى التنسيق لعمل جولات سياحية لمحافظة المندق والقرى وبلجرشي وبنى حسن وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . مبيناً أنه تم مراعاة تحديد قيمة التذاكر لتكون في متناول الجميع .

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