 السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة “70 ميجا وات”.. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية بمشعر عرفات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة “70 ميجا وات”.. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية بمشعر عرفات

السعودية للكهرباء: أحمال يوم عرفة “70 ميجا وات”.. واستقرار كامل للخدمة الكهربائية بمشعر عرفات
المناطق - مكة المكرمة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية يوم عرفة مستقرة في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، وأنها لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.

وصرح المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي المشرف العام على أعمال الشركة السعودية للكهرباء في الحج، أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت ( 70 ميجا وات)، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة ترصد شاشات الأحمال وتراقب أداء الشبكة الكهربائية.

وأضاف بأن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”، مؤكداً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة وذلك من خلال تشغيل وحدات التوليد وفقاً لما هو مخطط له بشكل دقيق، بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية من خلال إنشاء 91 محطة توزيع جديدة، وزيادة أطوال الخطوط الكهربائية لمشاريع التوزيع التي تم تنفيذها هذا العام بالمشاعر المقدسة لتبلغ (103) كم لشبكات الجهد المنخفض، و(650) كم لشبكات الجهد المتوسط لضمان أعلى درجة من موثوقية الخدمة الكهربائية.

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