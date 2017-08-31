تكساس.. إخلاء 5 سجون وانفجارات بمصنع للكيماويات بسبب هارفي

قالت وسائل إعلام أميركية، الخميس، إن انفجاران هزا مصنع للكيماويات في جنوب شرق تكساس، كانت المياه قد أغرقته بعد إعصار هارفي الذي اجتاح المنطقة.

وأضافت المصادر نفسها أن دخانا تصاعد من مصنع أركيما بعد الانفجار، الذي كان متوقعا ودفع إدارة الإطفاء المحلي إلى إجلاء جميع السكان في محيط 2.4 كيلومتر من المصنع.

وكان مالك شركة أركيما قال في بيان، الثلاثاء الماضي، إن الوضع في مصنع الشركة في كروسبي بولاية تكساس “أصبح خطيرا” وإنه تم إجلاء جميع العاملين من المنشأة.

وتقع كروسبي على بعد 40 كيلومترا تقريبا شمال شرقي هيوستون، وبلغ عدد سكانها 2300 نسمة في الإحصاء الأميركي لعام 2010.

وكان رئيس إدارة الإطفاء علق على الوضع في مصنع أركيما بالقول “هناك احتمال لحدوث تفاعل كيماوي يؤدي إلى حريق في المصنع قد ينتج قدرا كبيرا من الدخان الأسود.”

وأغرقت مياه الأمطار مصنع أركيما، الذي ينتج البريوكسيد، وهو بدون كهرباء منذ يوم الأحد الماضي. وغمرت المياه المولدات الاحتياطية.

فيما أجبر إعصار هارفي المدمر السلطات في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، على إجلاء المعتقلين من 5 سجون في الولاية، تضم حولي 6 آلاف سجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

وأفادت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية، أن حافلات نقلت 1400 سجين يوم الثلاثاء الماضي من سجني “جستر 3” و”كارول أس فانس”، اللذين يقعان ضمن المناطق المتضررة من جراء الإعصار.

ونقل مراسل الشبكة عن مسؤولين في تكساس، أنه سيتم نقل السجناء من مقاطعة فورت بيند، جنوب غربي هيوستن، إلى منشآت تابعة لوزارة العدل الأميركية.

وينضم هؤلاء السجناء إلى ما يقدر من 4500 آخرين تم إجلاءهم السبت الماضي من سجون تيريل وسترينجفيلو ورامزى في مقاطعة برازوريا الواقعة جنوبي هيوستن.

وقد بدأ المسؤولون عمليات الإجلاء، لأن السجون الخمسة معرضة لخطر الفيضانات، بسبب قربها من نهر برازوس الذي ارتفع فيه منسوب المياه بشكل كبير بسبب الأمطار المصاحبة للإعصار.

وتسبب الإعصار هارفي، الذي ضرب اليابسة في ولاية تكساس يوم الجمعة الماضي ولا تزال تداعياته مستمرة، بمقل 25 شخصا على الأقل، وتشريد الآلاف، وشل الحياة بشكل كامل في الولاية.