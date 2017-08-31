 شاهد.. دعاء وتذلل ودموع قبيل مغيب شمس يوم عرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. دعاء وتذلل ودموع قبيل مغيب شمس يوم عرفة

شاهد.. دعاء وتذلل ودموع قبيل مغيب شمس يوم عرفة
المناطق - مكة المكرمة

يوم عرفة .. خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث يجتمع فيه الحجاج القادمون من كل حدبٍ وصوب على صعيد واحد.. في مكان واحد.. وزمان واحد.. وبلباس واحد، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم ملبين لله تعالى، وارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلباً للمغفرة والرحمة.

قبل غروب شمس هذا اليوم نرى أعظم مشهد، مشهد وصل إلى ذروة التذلل والتقرب إلى الله تعالى، لا لغة ترتفع إلاّ لغة الدعاء، حيث تحول إلى أشبه بسحب تغطي سماء عرفات وتعانقها في مشهد أخاذ ومهيب.. وجوه يشع منها نور الإيمان، وأيدٍ ترتعش من فرط الخضوع والرجاء، وأعين تفيض بالدموع في يوم الدعاء .

عدسة المناطق رصدت أحد الحجاج وهو يلهث بالدعاء لربه عسى أن يبلغه ما يتمنى و يغفر ذنوبه  في مشهد مؤثر و دموعه تنهمر من فرط الخشوع و التذلل لله قبيل مغيب شمس يوم عرفة .

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