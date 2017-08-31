 الحجيج يبدأون النفير من عرفات إلى المزدلفة “صور+ فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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الحجيج يبدأون النفير من عرفات إلى المزدلفة “صور+ فيديو”

الحجيج يبدأون النفير من عرفات إلى المزدلفة “صور+ فيديو”
المناطق - مكة المكرمة

بدأ مليونان من حجاج بيت الله الحرام، مع غروب شمس الخميس، النفرة من عرفات ليتوجهوا بعد ذلك إلى مزدلفة ويقضوا ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.

و رصدت عدسة المناطق ضيوف الرحمن وهم  ينفرون من عرفات إلى مزدلفة، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وقضاء ركن  الحج الأعظم.

وأحيا الحجاج ركن الحج الأعظم على صعيد عرفة، ورغم العدد الهائل للحجاج الوافدين إلى عرفات، فقد اتسم توافدهم إلى المسجد بالانسيابية.

وعززت قوات تأمين الحج من إجراءاتها الأمنية والتنظيمية، وشوهدت طائرات مروحية تقوم بدوريات جوية للاطمئنان على سهولة تحرك الحجيج.

كما ساهم رذاذ الماء الذي ألقته مضخات فوق أعمدة على طول الطرق في التخفيف من وطأة درجة الحرارة المرتفعة خاصة وقت الظهيرة.

وحضر الصلاة وخطبتها، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، ومفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وألقى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري الخطبة.

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