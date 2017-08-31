حجاج ” وزارة الثقافة والإعلام ” يشيدون بالخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن

قدّم عدد من ضيوف وزارة الثقافة والإعلام شكرهم لله عز وجل أولاً أن وفقهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام , ثم للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومةً وشعباً، ولوزارة الثقافة والإعلام على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم , وتوفير سبل الراحة لأداء النسك بكل يسر وسهولة ، وأداء عملهم على أكمل وجه من خلال تجهيز المراكز الإعلامية في المشاعر المقدسة.

فقد عبر المذيع بقناة dmc بجمهورية مصر العربية الشقيقة عمر خليل ، عن سروره وهو يؤدي الركن الخامس من أركان الأسلام, وزيارة المشاعر المقدسة وتغطية مناسك هذه الشعيرة العظيمة إعلامياً، مشيداً بحسن التنظيم وحفاوة الأستقبال الذي يجسد اهتمام القيادة الرشيده بحجاج بيت الله الحرام , داعياً كل من شاهد هذه الخدمات أن ينقل كلمة الحق إلى العالم أجمع فالإسلام يحث على قول الحق وإعطا الحق لأهله .

بدوره عبر المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان أحمد عن سعادته لوصوله هذه الأرض المباركة وتأديته مناسك الحج، مؤكداً أن ما شاهده من حسن الأستقبال في موسم الحج ودقة التنظيم ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية التي دأبت على بذل المال والجهد في سبيل خدمة ضيوف الرحمن .

ورفع المهندس أحمد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ولوزارة الثقافة والإعلام على حسن الاستقبال وكرم الضيافة و على الخدمات التي وفرت لراحة حجاج بيت الله الحرم .

من جانبه قال منسق الأخبار والبرامج باتحاد إذاعات الدول العربية بالجزائر محمد سليمان إز روال لقد حبا الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية بفضل لم يُنله غيرها من الدول ، حينما اختارها من كوكبه الواسع ليضم في جغرافيتها , مكة المكرمة حيث مهبط الوحي وقبلة المسلمين والمسجد الحرام والمدينة المنورة حيث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنة قبره عليه أفضل الصلاة والتسليم ومسجده .

وأردف إز روال قائلاً ” اهتمت المملكة العربية السعودية بأعمال الحج بصفة خاصة ، وشهدت الأعوام الماضية مشاريع توسعة كبيرة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتوفير الراحة لضيوف الرحمن ” ، مبيناً أن تلك المشروعات العملاقة والتوسعة الكبيرة للحرمين الشريفين وتطوير المدينتين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة لرفع الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين ، وما يعملونه لعامة المسلمين من خير يشمل جميع نواحي الحياة تعليماً وإصلاحاً ومبادرات إنسانية وخيرية كثيرة , تعد أعمالا تزيد السعوديين شرفاً , وتخفف عنهم عناء التعب في سبيل خدمة المسلمين بشكل عام وضيوف الرحمن بشكل خاص .

ورفع إز روال شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، وحكومته الرشيدة والشعب السعودي ، على الاهتمام الملحوظ والمشهود بالحج ، وتقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن وتقديم التسهيلات لهم ، حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين ” ، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء ومكروه .