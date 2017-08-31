 خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى
المناطق - واس

جرياً على العادة الملكية بالتواصل مع قادة الدول الإسلامية، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ برقيات تهنئة لإخوانهم ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك هذا العام 1438هـ ، متوجهين إلى الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين ومزيد من الأمن والاستقرار ، إنه سميع مجيب .

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