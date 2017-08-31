 صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى”

صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى”
المناطق - نجران
مـن منـطلق إتـاحة الفرصة لتـواصل المرضى مع أهلهم وذويـهم ومعايدتهم واللقاء بهم لأطول فترة ممكنة، تقرر اعتماد فتح أبواب الزيـارة بجميع مستشفيات المنطقة خـلال الأيام “الثلاثة الأولى” من عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٣٨هـ لتكون على النحو التالي :
– اليوم الأول: تبدأ الزيارة من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء .
– اليوم “الثاني والثالث” على فترتين :
 الفترة الأولى: من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.
والفترة الثانية: من الساعة 4 عصرا حتى 8 مساءً.
وبالنسبة لمرضى العناية المركزة ستكون الزيارة  على فترتين بواقع ساعة  لكل فترة.
الفترة الأولى: من الساعة الـ9‪ ‬ حتى الـ ‪ ‬10 صباحا .
الفترة الثانية: من الساعة الـ 6 حتى الـ 7 مساءً.

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