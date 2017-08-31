العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتا في الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من العثور على جثة جندي سبق له أن اختفى في الجولان المحتل.

ولم يكشف متحدث باسم الجيش عن أي تفاصيل حول وفاة الجندي، مضيفا أنه تم إبلاغ عائلته بما حصل.

وجاء ذلك بعد حملة تمشيط واسعة، شنها الجيش الإسرائيلي والشرطة في المنطقة بحثا عن الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وأوضحت وسائل إعلام أن الاتصال بالجندي انقطع أمس الأربعاء، بعد أن غادر الوحدة العسكرية التي كان يخدم فيها أثناء “فعاليات عملياتية روتينية”. وركزت عمليات البحث على منطقة قصرين، حيث شوهد الجندي آخر مرة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن التكتم على تفاصيل الحادث جاء تلبية لطلب أسرة الجندي.