 العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتا في الجولان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السماء غائمة جزيئاً في مكة المكرمة و مشعري منى ومزدلفة هيئة الاتصالات : أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في المشاعر المقدسة الاتفاق يجدد عقد خيري لـ 5 مواسم نفذها فريق الخرمة التطوعي للعام الثاني ختام مبادرة استقبال ضيوف الرحمن خادم الحرمين يصل إلى منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام والخدمات المقدمة لهم العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتا في الجولان حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة صحة نجران تحدد مواعيد الزيارة بالمستشفيات خلال “عيد الأضحى” أمانة جازان تنهي تجهيزات المسالخ والمنتزهات وتخصص 38 موقع لبيع وذبح الأضاحي أمريكا تأمر روسيا بإغلاق قنصلية وملحقيتين دبلوماسيتين خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول عيد الأضحى

العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتا في الجولان

العثور على جندي إسرائيلي مفقود ميتا في الجولان
المناطق - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من العثور على جثة جندي سبق له أن اختفى في الجولان المحتل.

ولم يكشف متحدث باسم الجيش عن أي تفاصيل حول وفاة الجندي، مضيفا أنه تم إبلاغ عائلته  بما حصل.

وجاء ذلك بعد حملة تمشيط واسعة، شنها الجيش الإسرائيلي والشرطة في المنطقة بحثا عن الجندي الذي لم يتم الكشف عن اسمه.

وأوضحت وسائل إعلام أن الاتصال بالجندي انقطع أمس الأربعاء، بعد أن غادر الوحدة العسكرية التي كان يخدم فيها أثناء “فعاليات عملياتية روتينية”. وركزت عمليات البحث على منطقة قصرين، حيث شوهد الجندي آخر مرة.

وأوضحت وسائل الإعلام أن التكتم على تفاصيل الحادث جاء تلبية لطلب أسرة الجندي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>