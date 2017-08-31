 نفذها فريق الخرمة التطوعي للعام الثاني ختام مبادرة استقبال ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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نفذها فريق الخرمة التطوعي للعام الثاني ختام مبادرة استقبال ضيوف الرحمن

نفذها فريق الخرمة التطوعي للعام الثاني ختام مبادرة استقبال ضيوف الرحمن
المناطق - عادل الزهراني
بحضور عدد من الشخصيات والوجهاء ورجال الأعمال  اختتمت  بمحافظة الخرمة مبادرة  إستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج  المملكة  ومن عدد من  المناطق  المارين  بمحافظة  الخرمة  حيث يتم الترحيب بهم و توزيع عليهم بعض النشرات  الخاصة بالحج والتوعية في المناسك والمشاعر المقدسة كما يتم توزيع الهدايا لهم .
والمبادرة من تنفيذ فريق الخرمة التطوعي  ضمن جهود شباب المحافظة الذي يسعى لنشر  ودعم  المبادرات و البرامج التطوعية و الأنشطة المتنوعة داخل  المحافظة  وخارجها  , حيث يستمر الفريق للسنة الثانية في مجال التطوع و خدمة ضيوف الرحمن , بتواجدهم بإستراحة الحجاج على مدار الساعة في عمل منظم ومتميز وخبرات متراكمة وتشرف عليهم إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة الاستاذ /نايف بن جبر السبيعي الذي  بدوره  شكر  كل  من دعم  وشارك  من الجهات  الحكومية  والقطاع  الخاص  مثمنا  دورهم  داعيا  أن  يتقبل من  الحجيج  حجهم  وان  يحفظ  قادتنا  وان  يديم  نعمة  الأمن  والأمان  على  بلادنا.
كما  قدم  شكره  لجميع  الرعاة  من شركات  ومؤسسات  وجهات  حكومية  وتم  تكريمهم  جميعا  وهم
 محافظة الخرمة
بلدية محافظة الخرمة
شرطة محافظة الخرمة
إدارة الدفاع المدني بمحافظة الخرمة
جمعية البر الخيرية بالخرمة ( الراعي الرئيسي)
مناسك
رجل الأعمال /مناحي بن مداد القريشي ( الراعي الذهبي)
محل عرش الفخامة للمناسبات
محل ارجوانه للمناسبات
محل حلويات الشام
بن دعال للأحتفالات
محل أجواء للمناسبات
فوال الطائف
رجل الأعمال /متعب بن مداد الهويج
سعادة عمدة محافظة الخرمة/ علي بن عايض الناقول
رئيس المجلس البلدي بمحافظة الخرمة / ناصر بن مناحي بن هليمه.
المهندس /مطلق بن فرحان بن مجول
كما  تم  تكريم  الرعاة  الإعلاميون  وهم
صحيفة المناطق
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سناب إنماء

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وسناب  الخرمة
وسناب  صوت  الخرمة.
فريق  الخرمة  التطوعي  يملك  العديد  من  المبادرات  النوعية  التي  تسعى  لتاصيل ثقافة   العمل  التطوعي  والإنساني  .

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