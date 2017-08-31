 هيئة الاتصالات : أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في المشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات : أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في المشاعر المقدسة

هيئة الاتصالات : أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في المشاعر المقدسة
المناطق - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم إحصائيتها لحج 1438هـ ابتداء من اليوم الأول من شهر ذي الحجة وحتى اليوم التاسع من الشهر نفسه في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأوضحت الهيئة في إحصائيتها أن أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا أجريت عبر مزودي الخدمة، مبينة أن السعة القصوى لشبكات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المشاعر المقدسة بلغت 21,2 مليون مشترك ، ومعدل مؤشر نجاح المكالمات في مشعر عرفة بلغ 99 % عبر أكثر من 13 ألف محطة هاتف متنقل للجيل الثاني والثالث والرابع .
وأفادت أن حجم استهلاك البيانات حتى اليوم أكثر من 13 ألف تيرا بايت بزيادة تقدر بـ 68 % عن العام الماضي ، مشيرة إلى أن عدد المشتركين بشرائح محلية وأجنبية بلغ 7,3 مليون مشترك ، بينما نبسة انقطاع المكالمات الصوتية في مشعر منى لم يتجاوز 1% .
وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تسخير إمكانياتها الفنية والتقنية من خلال 3700 مختص يعمل على مدار الساعة ، إضافة إلى 1000 سيارة تتابع الأعمال المتعلقة في الميدان لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة وجودة الاتصال لحجاج بيت الله الحرام .

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