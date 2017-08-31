 طيران الأمن ينفذ 457 طلعة جوية منذ بداية موسم الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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طيران الأمن ينفذ 457 طلعة جوية منذ بداية موسم الحج

طيران الأمن ينفذ 457 طلعة جوية منذ بداية موسم الحج
المناطق - واس

أكد قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن القيادة العامة لطيران الأمن سخرت كافة إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية ورفع جاهزيتها لأعلى درجة لمتابعة تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات ووقوف الحجيج على جبل الرحمة في يوم الحج الأكبر.

وبين اللواء الحربي أن القيادة العامة لطيران الأمن قامت بجدولة الطلعات الجوية في يوم عرفة بمعدل طلعة لكل ساعة وبمشاركة أكثر من طائرة في الطلعة الواحدة لتصل إلى “16” طلعة جوية بساعات طيران تتجاوز “20” ساعة , مفيداً أن عدد الطلعات الجوية التي تم تنفيذ منذ بداية موسم الحج حتى صباح اليوم بلغت “457” طلعة جوية وبعدد ساعات طيران وصل إلى “368.4” ساعة طيران.

وأبان أن الرحلات ستسير على وتيرتها أثناء نفرة الحجاج إلى مشعر مزدلفة , وسيتم تكثيف الطلعات يوم غدٍ على مشعر منى لمتابعة الكثافة البشرية أثناء نسك رمي الجمرات ومراقبة الحركة المرورية المتوجهة للحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة, لتستمر الرحلات المجدولة طيلة أيام التشريق حتى نهاية اليوم الثالث عشر.

وأشار قائد عام طيران الأمن إلى أن طيران الأمن قدم خدماته خلال موسم حج هذا العام للعديد من القطاعات الأمنية والجهات الحكومية ومنها وزارة الحج وهيئة الاحصاء والأمن العام والمركز الوطني للعمليات الأمنية وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وأمارة منطقة مكة المكرمة ومعهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة والعديد من وسائل الإعلام الرسمية والدولية لنقل صورة واضحة عن المشروعات الضخمة والإمكانات العظيمة التي وفرتها القيادة الرشيدة.

وعبر عن سعادته وكافة منسوبي طيران الأمن بخدمة حجاج بيت الله الحرام الذي يعد واجب يغبط عليه الجميع من خلال تسخير كافة الإمكانات والقدرات التي تمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وأمن.

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