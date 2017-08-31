بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتزين الشوارع والحدائق العامة وتجهيز المصليات

أكملت بلدية محافظة الجبيل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1438هـ وذلك بتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات بالمحافظة والتي شملت أعمال النظافة العامة وصيانة الحدائق الخضراء وصيانة العاب الأطفال لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين والمقيمين لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك .

كما جهّزت فرق الصيانة إضاءة مصابيح الشوارع وتعليق عقود الزينة على أعمدة الإنارة بألوان وأحجام مختلفة إضافة لتهيئة مساجد العيد لتكون جاهزة لاستقبال المصلين .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية كثّفت أعمالها الرقابية والخدمية مشيرا إلى تكليف أطباء بيطريين ومراقبين صحيين للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية ومدى صلاحيتها كما يتم تلقي الملاحظات والشكاوى الصحية على الرقم 940 وتقوم البلدية بالعمل على مدار الساعة الأعمال اليومية .

وأضاف بأن البلدية قامت أيضاً بتكثيف أعمال المتابعة على المسالخ والمحلات الخاصة بعرض اللحوم وأيضا المطابخ والمطاعم والحرص على نظافتها وتوفر كافة الاشتراطات الصحية بها والعاملين فيها وتكثيف الحملات على محلات الحلاقة و الحرص على جاهزيتها وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها من أدوات نظيفة ومعقمة وكذلك المرور على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة من محال الخضار واللحوم والحلويات، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول.

وتسعد البلدية باستقبال البلاغات عن أي مخالفات صحية وأي ملاحظات أخرى، و دعا المهندس الدويش الجميع إلى الاهتمام بالمرافق الحكومية من حدائق ومتنزهات وميادين لينعم المواطن والمقيم وكذلك الزائر لها والحرص على سلامتها ونظافتها حفاظا على المكتسبات الوطنية والصحة العامة.

