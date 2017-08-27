الهيئة العامة للإحصاء : إجمالي عدد الحجاج لموسم حج 1438هـ ( 2,352,122 ) حاجاً

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج إحصاءات الحج لهذا العام 1438هـ ، حيث بلغ إجمالي عدد الحجاج ( 2,352,122) حاجاً، منهم ( 1,752,014 ) حاجاً من خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي حجاج الداخل ( 600.108 ) حجاج ، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذكور من الإجمالي العام لحجاج الداخل والخارج ( 1.334.080 ) حاجاً ، في حين بلغ إجمالي الحجاج الإناث من الإجمالي العام لحجاج الداخل والخارج ( 1.018.042 ) حاجة .

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة, أوضحت الهيئة أن عدد حجاج دول مجلس التعاون بلغ ( 32.600 ) حاج بنسبة ( 1.86) %، وبلغ حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون ( 383.044) حاجاً بنسبة ( 21.86 ) %، وبلغ حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية ( 1.042.335 ) حاجاً بنسبة (59.49) % , أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية فقد بلغوا ( 186.873 ) حاجاً بنسبة (10.67) %، وبلغ حجاج الدول الأوروبية ( 84.894 ) حاجاً بنسبة ( 4.85 ) %، بينما بلغ حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا ( 22.268 ) حاجاً بنسبة ( 1.27 ) % .

وقد وصل ( 1.648.332 ) من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (88.855 ) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (14.827) حاجًا .

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن كثافة وصول الحجاج إلى المملكة تنوعت على عدة فترات زمنية، حيث وصل (528.864) حاجاً من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 ذي القعدة ، بينما وصل ( 785.346 ) حاجاً خلال المدة من 19-30 ذي القعدة، واستكمل ( 437.804 ) حجاح وصولهم إلى المملكة في المدة من 1- 7 ذي الحجة .

وعلى مستوى حجاج الداخل, أشارت هيئة الإحصاء إلى أن إجمالي عددهم هذا العام بلغ ( 600.108 ) حجاج، فقد بلغ إجمالي الحجاج القادمين من مدن ومحافظات المملكة ( 229.308 ) حجاج و ( 370.800 ) حاج من داخل مدينة مكة المكرمة شاملاً المقيمين بصفة مؤقتة خلال موسم الحج في مدينة مكة المكرمة؛ وبلغ عدد الحجاج غير السعوديين منهم ( 291.684 ) حاجاً غير سعودي، فيما بلغ عدد الحجاج السعوديين منهم (79.116) حاجاً سعودياً .

وقد قامت الهيئة العامة للإحصاء بحصر الحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة من داخل المملكة سعوديين وغير سعوديين عن طريق مراكز إحصاءات الحج الواقعة على مداخل مدينة مكة المكرمة, حيث بلغت نسبة الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة عن طريق جدة / مكة ما نسبته (36.3 ) %, وطريق الشرائع / مكة ما نسبته ( 28.8 ) %، وطريق مكة / المدينة ما نسبته (19.2) %, وبقية الطرق الثلاثة الأخرى وهي طريق الجنوب / مكة، وطريق الطائـف / مكة, وطريق جدة / مكة القديم بنسبة مقدارها (15.7) %.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نتائجها لإحصاءات الحج هذا العام أن أيام السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة قد شهدتْ توافد ما نسبته (86.4) % من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة، أما من حيث عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة هذا العام فقد بلغت (31.569) سيارة.

وفيما يخص أعداد القوى العاملة للجهات التي قدمت خدماتها لضيوف الرحمن هذا الموسم من كافة القطاعات عدا القطاعات الأمنية والعسكرية فقد بلغت (157.538)، منهم (11.228) موظفة ، و(146.310) موظفين، حيث بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية هذا الموسم (30.870)، بينما بلغ إجمال القوى العاملة التي تقدم خدمات الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية, إضافةً إلى عدد من الخدمات المساندة (86.987) موظفاً، وقد بلغ عدد القوى العاملة في خدمات النقل والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن والبريد والإمداد) التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن (35.938) موظفاً يعملون في خمسة قطاعات مختصة بخدمات النقل الجوي والبري، وخدمات البريد والشحن والإمداد.

من جهة أخرى قدم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي شكره لكافة الجهات الأمنية التي دعمت الهيئة في تنفيذ مهمتها في إحصاءات الحج هذا العام، مشيداً بما قدمه أكثر من 450 باحثاً إحصائياً، الذين أتموا مهامهم الموكلة لهم في حج هذا العام بعد أن عملوا على مدار الساعة ابتداءً من غرة هذا الشهر وحتى مغيب شمس يوم عرفة.

وأكد الدكتور التخيفي أنَّ كافة التفاصيل الخاصة لإحصاءات الحج تم نشرها بالتزامن مع هذا الإعلان عبر الخريطة الإحصائية للحج والنشرة التفصيلية لإحصاءات الحج التي تتضمن (40) مخرجاً إحصائياً على موقع الهيئة الرسمي www.stats.gov.sa بهدف توفير إحصاءات وبيانات ومعلومات تفصيلية ودقيقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج لتساعد وتدعم كافة أجهزة الدولة المعنية في برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لضيوف بيت الله الحرام شاملة كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والأمنية والغذائية وخدمات النقل والمواصلات وذلك من خلال استخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، وتقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجاج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، ودراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، ووضع الخطط المرورية السنوية اللازمة بما في ذلك خطة التصعيد والنفرة إضافة إلى دعم الباحثين والدارسين والمستفيدين المهتمين في هذا المجال، و تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنية بخدمة الحجيج، والتعرف على التغير الحادث لطريقة القدوم .

وأشار معالي الدكتور التخيفي إلى أن النشرة والخريطة الإحصائية تتضمن بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن أعداد الحجاج حسب طرق وأيام قدومهم وتحتوي على عدد من الجداول الرئيسية والرسوم البيانية منها : عدد الحجاج من الداخل حسب الجنس وطريق القدوم، توافد الحجاج السعوديين حسب طريق القدوم، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب الجنس والجنسية، الحجاج من الداخل غير السعوديين مصنفين حسب طريق القدوم و حسب جنسياتهم، مقارنة أعداد الحجاج من الداخل غير السعوديين حسب جنسياتهم، عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مدينة مكة المكرمة حسب نوع السيارة وتاريخ القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وطريقة القدوم ، الحجاج من الخارج موزعين حسب الجنس وتاريخ القدوم ، مقارنة أعداد حجاج الخارج حسب طريقة القدوم .

وفي ختام أعمال الهيئة العامة للإحصاء في برنامج إحصاءات الحج تتقدم الهيئة بالدعاء لله عز وجل بأن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يوفق كافة الجهات الأمنية والحكومية وكافة الجهات الأخرى في المملكة في تقديم خدمات مميزة والخروج بموسم حج آمن ومتميز.