 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
المناطق _ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس التركي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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