 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري
المناطق _ واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب الملك المفدّى عن شكره لفخامة الرئيس المصري على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

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