 “داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري ضد الشرطة في الجزائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 31 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري ضد الشرطة في الجزائر كونها أحد الرعاة الإعلاميين تكريم صحيفة وجوال المناطق في ختام استقبال ضيوف الرحمن بالخرمة خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي الهيئة العامة للإحصاء : إجمالي عدد الحجاج لموسم حج 1438هـ ( 2,352,122 ) حاجاً بلدية الجبيل تنهي استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتزين الشوارع والحدائق العامة وتجهيز المصليات طيران الأمن ينفذ 457 طلعة جوية منذ بداية موسم الحج السماء غائمة جزيئاً في مكة المكرمة و مشعري منى ومزدلفة هيئة الاتصالات : أكثر من 53 مليون مكالمة ناجحة محليا ودوليا في المشاعر المقدسة الاتفاق يجدد عقد خيري لـ 5 مواسم نفذها فريق الخرمة التطوعي للعام الثاني ختام مبادرة استقبال ضيوف الرحمن

“داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري ضد الشرطة في الجزائر

“داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري ضد الشرطة في الجزائر
المناطق _ وكالات

أعلن تنظيم “داعش” تبنيه التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية الشرطة في مدينة تيارت، التي تبعد 350 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائر، وتسبب بمقتل شرطيين اثنين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن إرهابيا يحمل حزاما ناسفا حاول دخول مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا، إلا أن رجال الأمن منعوه من ذلك، حيث ارتمى أحد الشرطيين عليه فقضى في الانفجار.

وأضافت الوكالة نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا آخر أصيب بجروح جراء الاعتداء الإرهابي، توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

يذكر أن هذه محاولة ثانية لتنفيذ هجوم انتحاري على مقر للشرطة في الجزائر منذ مطلع العام الجاري ، حيث تبنى تنظيم داعش في شباط/فبراير اعتداء انتحاريا تم إحباطه، ضد مديرية أمن في مدينة قسنطينة على بعد حوالي 430 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>