“داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري ضد الشرطة في الجزائر

أعلن تنظيم “داعش” تبنيه التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية الشرطة في مدينة تيارت، التي تبعد 350 كلم جنوب غربي العاصمة الجزائر، وتسبب بمقتل شرطيين اثنين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن إرهابيا يحمل حزاما ناسفا حاول دخول مقر أمن الولاية مستعملا سلاحا ناريا، إلا أن رجال الأمن منعوه من ذلك، حيث ارتمى أحد الشرطيين عليه فقضى في الانفجار.

وأضافت الوكالة نقلا عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن شرطيا آخر أصيب بجروح جراء الاعتداء الإرهابي، توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

يذكر أن هذه محاولة ثانية لتنفيذ هجوم انتحاري على مقر للشرطة في الجزائر منذ مطلع العام الجاري ، حيث تبنى تنظيم داعش في شباط/فبراير اعتداء انتحاريا تم إحباطه، ضد مديرية أمن في مدينة قسنطينة على بعد حوالي 430 كيلومترا شرق الجزائر العاصمة.