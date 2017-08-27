ضمن البرامج المُعدة ليوم عرفة .. إفطار جماعي لـِ “220” حدثاً في دار الملاحظة بالرياض

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجا دينيا اجتماعيا لنزلائها في يوم عرفة حضره عدد من منسوبي الدار وفرع الوزارة وبعض موظفي المراكز والدور الإيوائية،

وقد اشتمل البرنامج على محاضرة دينية عن فضل يوم عرفة وصيامه تم تقديمها كعرض مرئي عبر أشرطة الڤيديو وذلك للتعريف بأهمية هذا اليوم الفضيل المبارك، وعظمة أجر من يصومه، وعقب المحاضرة تناول الجميع الإفطار الجماعي حيث شارك النزلاء منسوبي الدار وبعض منسوبي الفروع الإيوائية الأخرى.

يذكر أن دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تضم 220 حدثاً تختلف قضاياهم، وتعمل الدار على إعادة تأهيلهم من الناحية الاجتماعية والثقافية والنفسية وتعزيز الجانب الديني لديهم بالإضافة إلى تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم من خلال ما يقدم لهم من برامج وفعاليات يقدمها عدد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالدار، وذلك لضمان عودتهم إلى المجتمع كأعضاء فاعلين بعد أن يستفيدوا من فترة قضاء محكومياتهم في الدار.