أمير منطقة مكة المكرمة يعلن نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, نجاح نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مزدلفة بكل يسر وسهولة.

وأوضح سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن خطة النفرة تمت في زمن قياسي عبر قطار المشاعر، وخطة النقل الترددي، التي جرت دون وقوع أية حوادث تُذكر، وذلك على كافة الأصعدة الأمنية منها، والمرورية، والصحية – ولله الحمد – , لافتاً النظر إلى أن رحلة الحجاج تسير ولله الحمد بكل يسر وسهولة – بفضل الله – ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خدمات وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله .

وأكد سمو الأمير خالد الفيصل أن جميع القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام تنفذ خططها وفق ما هو مرسوم لها، مبيناً أن جميع الأجهزة ذات العلاقة تتابع الخدمات المقدمة وتعمل على معالجة الملاحظات التي قد تحدث بشكل فوري.